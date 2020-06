Manca veramente poco al traguardo finale. La trattiva che porterebbe Arthur alla Juventus e Pjanic al Barcellona sta imboccando la strada giusta, dopo che l’entourage del centrocampista brasiliano hanno accettato l’offerta della Juventus, pari a 5,5 netti più bonus a stagione per il giocatore, arrivando a triplicare il suo attuale ingaggio. Manca solo il sì del giocatore che, lentamente, si sta convincendo, mentre tra i due club è stato raggiunto l’accordo. Trovata la quadra sulle valutazioni dei due giocatori (che poi si trasformeranno in plusvalenze), i bianconeri dovranno corrispondere tra i 10 e i 15 milioni di euro come conguaglio. Passo dopo passo, accelerata dopo accelerata, filtra ottimismo tra le parti per stringersi la mano entro il 30 giugno.