Come racconta il Corriere dello Sport, il punto interrogativo riguarda invece ancora Arthur e Ramsey. Il brasiliano non è centrale nelle idee di Allegri e quindi si sta cercando una soluzione, più probabilmente in prestito, considerati i costi dell’ex Barça. Con l’entourage del gallese, invece, è in corso il confronto per arrivare alla rescissione del contratto. I bianconeri risparmierebbero l’ultimo anno di ingaggio (14 milioni lordi) ma il giocatore chiede comunque una buonuscita.