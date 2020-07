5









La Juve ha chiuso con il Barcellona lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Un’operazione che ha garantito ad entrambi i club una cospicua plusvalenza, oltre a delle aggiunte di qualità assoluta in mediana. Così, i due centrocampisti potranno entrare in un ristretto ed elitario club, formato dai pochi giocatori che hanno avuto la fortuna di giocare sia con Cristiano Ronaldo che con Messi, le due stelle più luminose dell’ultimo ventennio del calcio mondiale.





Oltre Pjanic e Arthur (dalla prossima stagione) sono 13, come ricordato da Sky Sport, i giocatori che sono stati (e sono) compagni di squadra di CR7 e della Pulce. Eccoli nella nostra gallery!