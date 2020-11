Super Arthur, e forse solo Pirlo se l'aspettava così. Sui quotidiano è un trionfo di 7 per il brasiliano, che - come scrive Gazzetta - "piano piano si sta prendendo la Juventus. Si vede che sente la fiducia del tecnico. Il pallone passa sempre dai suoi piedi e lui lo protegge come un bene prezioso". Anche il Corriere dello Sport lo esalta: "Vive la serata migliore da quando è in bianconero. Tutte le azioni partono da lui, in tutto 102 passaggi. L'ex Barcellona chiede il pallone con personalità e fa spesso e volentieri la cosa giusta. Pirlo forse ha trovato davvero il regista". Chiude Tuttosport: "Nel vivo del gioco e nel cuore della Juve: dirige il palleggio agevolando la manovra dei bianconeri".