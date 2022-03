Arthur Melo, a TNT Sport Brasil, ha parlato dei compagni illustri del suo passato: Ronaldo, poi Neymar e infine Messi.



RONALDO - "Ci sedevamo insieme a tavola e, a volte, guardava i nostri piatti e diceva: 'Non è questo che dovresti mangiare'".



NEYMAR - "E' un genio, può sopportare pressioni come pochi altri. È un talento puro ed è cresciuto molto quando è arrivato in Europa. Più pressione riceve, migliore è il gioco".



MESSI - "A volte ho la sensazione che Dio abbia puntato il dito contro Messi per farlo diventare un predestinato. In campo fa cose incredibili. È un grande professionista, lavora sodo e ha una vita più riservata, a differenza di Cristiano o Neymar, forse perché la sua personalità".