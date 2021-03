Intanto, come sta? "Sta meglio, cerchiamo di centellinare gli allenamenti, magari a volte li finisce, a volte si ferma per precauzione. Sperando possa stare meglio". Questa, la risposta di Andrea Pirlo in conferenza stampa, nella quale ha aggiunto il suo piano per il futuro del centrocampista brasiliano: "Per ora è una mezzala di costruzione, un regista che si abbassa e riesce ad assecondare l'altro centrocampista, come nell'ultima volta è stato Rabiot o Bentancur. Ha sempre fatto la mezzala di regia, in un futuro può essere anche play davanti alla difesa".