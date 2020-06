I contatti tra Juve e Barcellona vanno avanti, ma gira tutto intorno allo scambioche al momento non sembra sbloccarsi per volontà del brasiliano. Motivo? Secondo Sky Sport il discorso che fa Arthur è d'orgoglio: 'Ora che sono arrivato al Barça non voglio andarmene' potrebbe essere il pensiero del giocatore. Ma dall'altra parte la posizione della Juve è ferma: senza questo scambio non si fa nient'altro. E' questo il paletto che Paratici ha posto nella trattativa con gli spagnoli.