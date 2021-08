dalla calcificazione tra tibia e perone. Ora è pronto per iniziare con il recupero sul campo. Potrebbe tornare a disposizione in occasione del derby col Torino del 3 ottobre: questa la data ​pa​pabile per il rientro in cam​po del brasiliano, che sta per chiudere l'ultima fase di convalescenza do​po l​'intervento di rimozione della calcificazione a cui si ​è sotto​​posto a luglio.