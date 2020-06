28









Arthur, dopo l'impegno del Barcellona sul campo del Celta Vigo, ha viaggiato con destinazione Italia: in serata è arrivato a Torino con un volo privato. Come riportano alcuni media spagnoli, hanno viaggiato con lui il suo entourage (padre, fratello e avvocato) e l'ex ds del Barcellona, Robert Fernandez, che lo fece trasferire dal Gremio.​ Dopo essere atterrato a Caselle, è sceso dall'aereo e lascerà l'aeroporto per dirigersi in hotel. In mattinata sono in programma le visite mediche propedeutiche al trasferimento alla Juventus.​ L'AFFARE - Accordo chiuso nella giornata di giovedì: decisiva l'offerta al rialzo della Juve, che ha proposto al brasiliano un ingaggio tra i 5 e i 5,5 milioni di euro netti a stagione. Tra parte fissa e bonus, la Juve valuta Pjanic 60-65 milioni, mentre Arthur toccherà quota 75 milioni. Previsto, dunque, anche un indennizzo economico di 10 milioni di euro.