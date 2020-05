1









Arthur continua a dire no alla Juventus. O meglio, continua a dire no all'addio al Barcellona. Il club catalano però è convinto di lasciarlo andare per risparmiare i soldi dell'ingaggio e per mettere a bilancio una plusvalenza. Paratici ha quasi alzato bandiera bianca e senza il brasiliano alla Juve neanche Pjanic andrà al Barça. L'edizione odierna di Mundo Deportivo analizza la decisione del centrocampista dei catalani: ​ "Al suo arrivo ha impressionato ed è stato elogiato da Messi e Xavi. Però bisogna domandarsi perché c'è tanto interesse di scambiarlo con un calciatore di 30 anni come Pjanic. Che rimanga va bene, ma deve fare due passi avanti professionalmente".