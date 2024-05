Lanon attiverà l'opzione di acquisto dadi euro per, decisione già presa settimane fa; il centrocampista brasiliano è destinato a fare ritorno alla Juventus."Sono molto felice alla Fiorentina, mi sento a casa qui. Mi piacerebbe restare, ma non dipende da me", ha dichiarato. A riportare la notizia è Fabrizio Romano, secondo cui il brasiliano tornerà nuovamente a Torino quest'estate, verosimilmente poi per trovare una soluzione ed essere ceduto.La Juve valuta il calciatore circa 20 milioni di euro e non sarebbe più disponibile a considerare una nuova opzione in prestito. Arthur potrebbe andare via da Torino, stavolta in maniera definitiva.