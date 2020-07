di Andrea Menon

Il nuovo acquisto della Juve che sta facendo impazzire il Barcellona. Aveva giurato che sarebbe rimasto e che avrebbe lottato nonostante la cessione già ufficiale alla Juve, nonostante l'addio imminente al Barça. Ma così non è andata, non per colpa sua: sì, perché dal momento dell'annuncio Quique Setien lo ha spesso e volentieri escluso, lasciandolo in panchina per la maggior parte del tempo. Al contrario di quanto fatto da Maurizio Sarri con Miralem Pjanic, che ha avuto comunque molto spazio. Ma il brasiliano non l'ha presa bene, tutt'altro, e negli ultimi giorni è entrato spesso nella bufera.



IL PRIMO CASO - In Spagna è stata bufera, per due volte. Come Bale prima di lui, Arthur Melo è stato pizzicato a sbadigliare durante la gara decisiva per il Barcellona, poi persa ad Osasuna. E così è stato criticatissimo. Ancora una volta escluso da Setien, è ripreso annoiato ed è stato bersagliato da qualche tifoso: "Atteggiamento vergognoso di Arthur, va bene che è già un giocatore della Juventus ma che sia un professionista, beh, quello a lui, la dote di essere un professionista, non è mai stato data". Qualcun altro, invece, lo ha difeso. IL SECONDO CASO - Questo il primo caso, oggi il secondo. E' di poche ore fa l'annuncio di Setien, che lo esclude dall'ultimo impegno stagionale in Liga, domani contro l'Alaves: "Arthur non convocato, questa mattina è venuto e mi ha detto che la sua caviglia gli dà fastidio". Poche parole che ben rappresentano la situazione, inquadrata da Setien ma già fortemente problematica. In Spagna è diventato subito un caso, con il Mundo Deportivo all'attacco, visto che il Barça non ha presentato nessun comunicato per l'infortunio: "Arthur, fuori dalla lista nonostante non abbia nessun infortunio". Insomma, il pensiero comune è chiaro: se le sta proprio inventando tutte pur di non giocare. Ma forse è la giusta reazione, con un po' di rabbia e qualche sassolino nella scarpa...