Arthur dalla Juventus al Girona: l'agente racconta la trattativa

TMW ha intervistato l'agentea margine della presentazione ufficiale del "Pepito Day", la partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi che si svolgerà il 22 marzo allo stadio Franchi.Queste le sue dichiarazioni su, che a gennaio ha lasciato lain prestito trasferendosi al: "Il Santos era nato su espressa richiesta di Neymar: ha creato lui di fatto la trattativa. Ed eravamo praticamente già là. Rimaneva solo una tematica legata alla situazione fiscale di Arthur in Italia che poteva creare problemi, in quanto loro giocano da gennaio a dicembre e fino a fine 2025 lo volevano. Poi il Girona è venuto a giocare a Milano, ho incontrato il direttore a cena e lì si è sbloccata. L'allenatore era deciso a volerlo, Arthur conosce già la Spagna: era la situazione last minute migliore. Sono contentissimo, infatti: non ho dubbi che farà bene".