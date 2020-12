Arthur Melo ha parlato in una lunga intervista sulle colonne di Marca raccontando così Ronaldo: "E' un 'puta madre'. Da quando sono arrivato mi ha aiutato molto perché parliamo la stessa lingua. Mi è sempre vicino, anche sul cibo: mi dice cosa mangiare e cosa non mangiare. Quando lo vedi da vicino è impressionante. Ci sono giorni in cui torniamo a casa alle due del mattino perché abbiamo giocato tardi e lui è già ad allenarsi. Scherzando gli dico che è malato, ma cosa vuoi dire a uno che ha tanti Palloni d'Oro".