Come sta Arthur? L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle condizioni del brasiliano: “Dal Brasile continua a filtrare ottimismo anche per Arthur. Il centrocampista juventino, fermatosi a inizio febbraio a causa di un problema legato alla calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, sta terminando la terapia conservativa. Dopo tre settimane di onde d’urto focali abbinate a piscina e bici, nei prossimi giorni l’ex Barcellona dovrebbe riprendere a correre. Arthur viene segnalato molto determinato: vuole essere in panchina già contro la Lazio per poi riprendersi il ring con il Porto”.