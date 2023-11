Otto partite da titolare su dieci, basterebbe questo dato per capireerito di una condizione ritrovata, con gli infortuni alle spalle e di un gioco, quello di Vincenzo Italiano, che ne esalta le caratteristiche nascondendo allo stesso tempo i limiti del brasiliano. Per il classe 1996 la partita contro la Juventus sarà una gara ovviamente speciale. Un match da "quasi ex"; si perché ancora non si può definire come tale visto che è di proprietà della Juve.La Fiorentina l'ha acquistato in prestito oneroso per due milioni di euro (più 2 di bonus), con diritto di riscatto fissato a 20. "Sta facendo molto bene, siamo soddisfatti del suo lavoro. Vedremo a fine stagione quello che si potrà fare", ha detto recentemente il diretto generale del club viola, Joe Barone. Ancora quindiSoprattutto se a Firenze dovesse rimanere ancora Italiano, suo grande sponsor.Probabile comunque che la Fiorentina se si convincesse a riscattarlo,Ipotesi sul tavolo, che dovranno essere analizzate dai due club quando ne riparleranno. Non succederà domenica sera quandoLocatelli, Rabiot, Mckennie...tutti giocatori con cui ha giocato insieme e ora sono avversari. Nonostante l'inizio positivo e l'assenze bianconere in mezzo al campo però, il brasiliano non rappresenta un rimpianto. Non per questa Juve, non per Allegri.