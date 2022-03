La Juve continua a vincere e trova il suo quindicesimo risultato utile consecutivo in quel di Marassi, contro una Sampdoria che è stata in partita per circa 7 o 8 minuti di gioco. Lo 0-2 del primo tempo infatti, aveva già lasciato intendere con quale esito si sarebbe conclusa la sfida, ma la reazione improvvisa della Doria stava per rimettere tutto in discussione. Ci hanno pensato prima Szczesny parando un calcio di rigore, e poi Morata con la rete del definitivo 1-3 a mettere in cassaforte il risultato con annessi 3 punti.



SI E' ACCESA LA LUCE - Ma è doveroso fare un giusto riconoscimento anche all'ennesima prestazione d'autore di Arthur Melo. Il brasiliano ha praticamente calpestato ogni zolla di campo, toccando e smistando una quantità inaudita di palloni, passati ovviamente quasi tutti attraverso i suoi piedi. Altrettanto perfetto lo è stato in fase di interdizione e nel chiudere le avanzate avversarie, rivelandosi decisivo con almeno un paio di interventi all'interno dell'area di rigore. E' stato il punto di riferimento di tutta la squadra, il faro in mezzo al campo che emanava luce pure e i tifosi si augurano che questo rendimento possa durare nel tempo. Con Arthur ad impostare, le manovre di gioco sembrano essere decisamente più fluide e finalmente, dopo una stagione tra alti e bassi la Juve sembra aver trovato il suo regista che tanto agognava.