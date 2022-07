Laè ancora alla ricerca di un regista. Dopo Miraleme Andreai bianconeri si può dire non abbiano più avuto un regista. Nella rosa attuale della Vecchia Signora l'unico che per caratteristiche può essere definito tale è il brasiliano, anche se non è il regista che Maxsta cercando. Pochissime le verticalizzazioni e molti passaggi orizzontali corti. Per questo l'obiettivo principale di Madama, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di tornare sul mercato.Negli scorsi mesi la Juventus aveva individuato inil profilo ideale per soddisfare le richieste di Max. Ora il nome caldo è quello di Leandroche sembra in uscita dal Paris Saint Germain. Prima di pensare a Paredes però la Juve deve liberare almeno due spazi a centrocampo. L'unico incedibile nel reparto è Manuel, che regista non è. I maggiori indiziati alla cessione sembrano essere Aaronche però non hanno molto mercato.invece ha parecchie estimatrici in Premier League.Non è detto che arrivi un regista, con gli acquisti di Paul Pogba ed Angel Di Maria la Juventus ha fatto già un mercato di alto livello ed i due potrebbero con le loro qualità ovviare all'assenza di un regista. Ciò che è certo nel centrocampo del futuro di Madama è che ci sarà Pogba con Locatelli in un probabile centrocampo a tre affiancato da uno tra Rabiot e Zakaria.