È stato un mercato dove regnava un imperativo: vendere prima di comprare. E non valeva solo per i club di seconda fascia, ma anche per quelli più blasonati. Neppure la Juventus è scapata a questa legge, che nell’ultimo giorno di questa inedita sessione settembrile ha ufficializzato ben tre cessioni in prestito, quella di Douglas Costa al Bayern Monaco, quella di De Sciglio al Lione e quella di Nicolussi Caviglia al Parma. Tutte necessarie per dare il benvenuto a Federico Chiesa, botto di mercato finale.



TOP 10, JUVE NEI PRIMI 4 POSTI – Nonostante sia stato un calciomercato costruito su formule fantasiose ed occasioni, i grandi colpi estivi non sono mancati. Stilando la 10 top degli acquisti più costosi della Serie A, c’è elemento lampante: la Juventus occupa tre posizioni nei primi quattro scalini della graduatoria, quattro in totale.



