Tra i giocatori in prestito e che a giugno potrebbero tornare alla Juventus, almeno temporaneamente, c'è Arthur. Il centrocampista, attualmente alla Fiorentina, potrebbe essere riscattato da club viola per 20 milioni di euro. Al momento tutto lascia pensare che ciò non accadrà, non almeno a queste cifre. In più, nelle ultime tre partite, il brasiliano ha trovato pochissimo spazio. Nell'ultima gara in Coppa Italia solo 12 minuti in campo mentre nelle precedenti due partite di campionato, un solo minuto sul terreno di gioco. Domenica tornerà allAllianz Stadium per affrontare la Juve, chissà se Vincenzo Italiano deciderà di lanciarlo dal primo minuto o continuare a preferire altri giocatori.