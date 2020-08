1









Otto mesi senza patente e 1200 euro di multa. Oltre all'obbligo di frequentare un corso di formazione per recuperare i punti persi. Una vera e propria stangata per Arthur Melo, nuovo giocatore della Juventus, che nelle ultime settimane è balzato agli "onori" della cronaca per aver distrutto la sua Ferrari con un tasso alcolemico leggermente superiore a quanto consentito. Il centrocampista brasiliano sarà dunque costretto a chiedere uno strappo a qualche compagno per i primi giorni di allenamento. Anzi, per l'intera stagione. O magari andrà di abbonamento ai mezzi. Intanto, a Torino le scuole guida avranno forse un alunno famoso...