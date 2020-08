Non v'è certezza. Sul fronte Arthur, il cielo è variabile e per nulla sereno: il giocatore brasiliano è tornato a Barcellona dove ha incontrato Eric Abidal. Un incontro formale tra i due, volto a trovare l'accordo per una rescissione rapida per poi volare direttamente a Torino, dove il 24 agosto si raduna la Juventus. Ci riuscirà? Secondo quanto riportato da La Vanguardia, questa settimana gli avvocati di Arthur hanno incontrato i corrispettivi del Barça e raggiunto un'intesa, che include una piccola sanzione economica al giocatore per il procedimento disciplinare aperto a seguito del mancato rientro dal Brasile lo scorso 27 luglio per riunirsi alla squadra. Tutto fatto, insomma. Peccato che Sport, tra i principali giornali catalani, dica praticamente l'opposto.



DA BARCELLONA - Secondo il quotidiano vicino alle cose blaugrana, non sarebbe ancora stato raggiunto un accordo tra le parti per chiudere il procedimento disciplinare, un dettaglio questo che impedirebbe ad Arthur di incorporarsi alla Juve prima del 30 agosto (come previsto nell'accordo stipulato per lo scambio con Pjanic), nonostante lo stesso centrocampista possa svincolarsi dal Barça al termine della Champions League. Da cosa dipende? Dalla natura della sanzione economica da dare ad Arthur: il Barcellona vuole che sia salatissima, il giocatore cerca una soluzione e prova a mediare. La Juve, intanto, aspetta. E non è certa di averlo sin dal 24 agosto.