Incoronato con la maglia della Seleçao, a tratti con quella della Juventus. Ma gli sprazzi di Arthur osservati all’ombra della Mole hanno lentamente convinto Pirlo, che gradualmente gli ha concesso più spazio. Il brasiliano ha vinto lo scontro diretto con Bentancur (sul quale è in vantaggio per una maglia contro il Cagliari), il Brasile ha espugnato il Centenario di Montevideo dell’Uruguay grazie anche alle giocate del bianconero, che su 70 passaggi effettuati ne ha fatti recapitare 65 sui piedi dei compagni. 93% di precisione, un dato che smaschera ancora una volta la sua abilità nel gestire la manovra. Pirlo si trova tra le mani un regista atipico, perché a tempo e tecnica abbina anche corsa e polmoni. Per questo Arthur può essere definito un jolly tuttofare nella mediana a due del Maestro.



RIPAGATA LA FIDUCIA DI TITE, ORA TOCCA A PIRLO – Arthur ha ripagato appieno la fiducia del CT Tite, che nonostante un avvio di stagione non esaltante ha puntato nuovamente sull’ex Barcellona e Gremio, risultando fondamentale come play alle spalle del magico trio Gabriel Jesus-Firmino-Richarlison. Adesso deve ripetere il percorso con la Juventus. Il classico periodo di adattamento – che in Italia dura sempre più del previsto – è passato, Arthur è pronto a guadagnarsi anche la fiducia di Pirlo, e gli elogi nel post-partita ne sono una prova: “Devo migliorare, Pirlo mi sta aiutando. È un grande allenatore, ha un’esperienza enorme. Conosce le sensazioni che si provano in campo ed è capace di tirare fuori il meglio di noi. Sta svolgendo un ottimo lavoro, da lui ho tanto da imparare”. Sì, da Pirlo c’è un’infinità di trucchetti del mestiere da imparare, soprattutto per un regista atipico come lui. CARRIERA ALLA DECO? - Nella storia del calcio, chi ha vissuto con l’enigma del ruolo è stato Deco, patema che ha spazzato via dalla sua classe immensa. La Gazzetta dello Sport serve sul piatto il parallelismo: “ll parallelo più affascinante, però, è con Deco: un portoghese-brasiliano che ha vinto tutto con Porto, Barça e Chelsea. E anche per lui valeva spesso il concetto del (quale?) ruolo, anche se alla fine non importava a nessuno: era troppo forte, logico che la tattica andasse in secondo piano. Arthur sta provando a specializzarsi, ma se non ci riuscisse diventando un jolly come il buon Deco, beh... a Torino nessuno si strapperebbe i capelli”.