L'Arsenal vuole Arthur e Arthur vuole l'Arsenal, ma la distanza tra i club è ancora ampia. Come scrive il Corriere dello Sport, i Gunners propongono un prestito di sei mesi con diritto di riscatto da discutere a fine stagione, la Juve rilancia chiedendo che il prestito sia oneroso, anche prolungato a 18 mesi e che complessivamente possa portare nelle casse bianconere una cifra vicina ai 50 milioni. Riuscire a mettere d'accordo Juve e Arsenal è quindi una missione non semplice per Federico Pastorello, agente di Arthur.