Un passo dopo l'altro, in dieci giorni si deciderà buona parte del futuro del mercato della Juventus. E direttamente anche quello dell'Arsenal. Sì, perché non mollano di un centimetro i Gunners, nonostante Arthur sia totalmente al centro del progetto bianconero: il centrocampista aveva già chiesto di andare via per poter giocare con più continuità (anche per ritrovare un posto nel Brasile), oggi i contatti curati dall'agente Pastorello per la cessione certificano che lasciare Torino è ancora intenzione dell'ex Barcellona.



LA SITUAZIONE - Nuovi contatti in giornata, dunque. Con la Juve che è rimasta nella stessa posizione di qualche giorno fa: in attesa di dare il via libera all'affare e senza un vero e proprio sostituto. Resta Zakaria sullo sfondo, resta anche Nandez del Cagliari. Resta di sicuro un vuoto in mediana, che potrebbe allargarsi con la partenza di Aaron Ramsey. Staremo a vedere: anche Arthur sta per vivere una settimana chiave.