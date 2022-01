L'Arsenal sta provando in ogni modo a chiudere per portare in Premier League il centrocampista della Juventus Arthur. Il problema è che i Gunners non vogliono andare oltre i 6 mesi di prestito e se anche il giocatore sta spingendo con il club bianconero per forzare l'addio, quest'ultimo non vuole aprire a una formula che non porti almeno un guadagno minimo nelle casse societarie.