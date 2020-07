"Una passione che non mi toglieranno mai". Altro che sbadigli, altro che le chiacchiere. Arthur ha sollevato le critiche dei tifosi del Barcellona in questi giorni per presunta scarsa applicazione, in realtà il brasiliano sta vivendo come può una situazione complicata, difficile, che comunque rappresenta un unicum all'interno della storia del mercato. Anche per questo, il suo palleggio a piedi nudi, diventa un messaggio: per i blaugrana e per la Vecchia Signora. Soprattutto, per i tifosi bianconeri. Nonostante il "blocco" dopo il lockdown che ha dovuto patire, il brasiliano ha voglia di tornare a giocare.