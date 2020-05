4









Arthur apre alla Juventus. Un'apertura piccola, timida, ma che comunque c'è. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport qualcosa si sta muovendo dentro al centrocampista brasiliano che fino a domenica scorsa sembrava irremovibile nel no alla Juve e qualsiasi altra destinazione. La sua volontà era, ed è, quella di restare al Barcellona ma qualcosa sta cambiando. I contatti con il club catalano sono stati continui ma nessuno ha voluto forzare la mano con il giovane brasiliano che in qualche modo sta aprendo alla Juve. QUESTIONE DI SOLDI - Dalla Continassa hanno iniziato anche a parlare di soldi con l'entourage del calciatore. "​Il sistema di agevolazione fiscale varato dall’Italia per chi si trasferisce nel nostro Paese invece offre un certo margine di manovra per migliorare lo stipendio di Arthur -si legge - . Non in maniera clamorosa, ma significativa sì. Una serie di motivi per i quali il clan del giocatore si è deciso a concedere l’apertura di credito che ha riattivato le speranze di Juventus e Barcellona di chiudere l’affare". L'idea dei club è quella di scambiare Pjanic e De Sciglio in cambio del brasiliano, unica contropartita che la Juve è disposta ad accettare per liquidare Pjanic. Una settimana fa sembrava tutto arenato, ora Arthur si sta pian piano convincendo. Continua...