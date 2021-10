Come racconta il Corriere dello Sport,sembra aver chiara la formazione che scenderà in campo con la Roma. E una menzione particolare la riserva alla crescita di: "Arthur, invece, ha messo altri minuti invece nelle gambe, dopo l’ora disputata contro l’Alessandria. Il brasiliano piano piano cresce, punta a entrare presto nelle rotazioni in mediana e, soprattutto, a dimenticare la scorsa stagione, vissuta praticamente per intero in infermeria a causa della calcificazione ossea alla gamba destra che lo ha costretto, in estate, all’intervento chirurgico".