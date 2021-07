Allenamenti e dolori. L'estate diè di pazienza e attesa: è rimasto quel fastidio alla coscia destra, che ormai lo perseguita da febbraio. La calcificazione di natura post traumatica potrebbe nuovamente fargli considerare l'opzione operazione: l'aveva esclusa durante la primavera per il rischio che potesse non essere risolutiva, e invece torna prepotentemente di moda. Il brasiliano intanto si sta allenando in Spagna con i suoi preparatori: l'obiettivo è essere già in forma per il pre campionato. Allegri lo vede mezzala e aspetta di allenarlo per comprenderne meglio le qualità. In caso di operazione, i tempi di recupero sarebbero due mesi circa.