Il suo ritorno può fare molto comodo alla, lui è pronto a prendersi il centrocampo della Signora, magari già dal match di San Siro. Intervistato sul canale YouTube della Lega Serie A, il brasilianoha presentato il Derby d'Italia: "Tutte le partite sono importanti, ma alcune lo sono di più e Inter-Juventus è una di queste, lo abbiamo capito con il supporto dei tifosi: sappiamo che c'è una rivalità storica tra le due squadre, l'adrenalina è al 100%". Come affrontare l'Inter? "L'abbiamo studiata molto bene - prosegue - per conoscerne ogni dettaglio e presentarci preparati alla sfida".L'IMPORTANZA DI ALLEGRI - "Vogliamo entrare in campo per vincere - continua Arthur - e non possiamo permettere ai loro centrocampisti di pensare e sviluppare le giocate. Dobbiamo mettere pressione e intensità, servirà la massima concentrazione per tutti i novanta minuti". Ci penseràa tenere sulla corda la squadra; e proprio sull'allenatore Arthur aggiunge: "Grazie al mister sono migliorato molto. Allegri conosce il calcio e lo rende semplice. Avevo tanta voglia di tornare in campo, è stato duro non poter giocare ma ora mi sento più forte mentalmente".