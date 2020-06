Ieri "l'annuncio" di Sky Sports Uk di un'operazione in chiusura, oggi altre novità. La Juve e il Barcellona lavorano ancora per uno scambio che porti Arthur a Torino e Pjanic in catalogna e nelle ultime ore avrebbero trovato un accordo definitivo. Una trattativa più che avviata. Le conferme arrivano dalla Spagna, con il Mundo Deportivo cheIn questo caso i club potrebbero accelerare, visto che Pjanic è già convinto della nuova destinazione. Necessità di bilancio (non di FFP) con unaSe Arthur accettasse la Juventus e i 5 milioni all'anno netti promessi dai bianconeri per il suo contratto, scrive calciomercato.com,Juve e Barça hanno intavolato tutto, con ottimismo.Da Barcellona, intanto, arriva la conferma di Quique. L'allenatore, nella conferenza stampa dopo la gara con l’Athletic Bilbao, ha spiegato: "Vista la situazione ora abbiamo bisogno di tutti i nostri giocatori. Cercheremo di isolarci da queste situazioni che non si possono controllare. Parleremo con il giocatore affinché si concentri su quello su cui deve concentrarsi. Io sono soddisfatto per il suo rendimento. È vero che la situazione è complicata ma deve restare al di sopra di tutto questo".