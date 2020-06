18









Da oggi è ufficiale lo scambio tra Juventus e Barcellona: Miralem Pjanic passa ai blaugrana per 60 milioni più 5 di bonus, mentre Arthur diventa un nuovo giocatore della Juve per 72 milioni più 10 di bonus.



Sono arrivate immediate le reazioni dei due diretti interessati, che hanno commentato con messaggi e video emozionali sui propri social il trasferimento. Ma sul web si sono scatenati anche i tifosi del Barcellona, furiosi per la cessione del centrocampista brasiliano, apprezzato e ritenuto più valido, rispetto a Pjanic, anche per una questione anagrafica. Tantissimi i messaggi sul web: “Non ce lo meritiamo”, scrivono molti, poi “Che vergogna!”, “Pjanic ha 30 anni!”, “Ora De Jong per Khedira?!”.



