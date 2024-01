Intervenuto ai microfoni di Marca,ha parlato della sua scelta di trasferirsi in prestito dallaalla. Ecco il suo racconto: "A Firenze va tutto bene. Conoscevo i tifosi per aver giocato contro di loro. Meglio averli a favore che contro (ride, ndr.). Fanno molto rumore. Non conoscevo molto bene la città, ma è incredibile. Arte, cibo... si respira calcio. Sono molto felice qui. Nazionale? Vorrei tornare a giocarci, ovviamente. Non gioco da molto tempo ma ora lo sto facendo di nuovo. C’è una possibilità? Sto lavorando per questo, mi sento molto bene".