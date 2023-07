Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Arthur alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juventus pagherà parte dell'ingaggio del brasiliano anche se come rivela Tuttosport, la compartecipazione al pagamento dell’ingaggio sarà suddivisa anche in base al numero di presenze che brasiliano inanellerà. Questa la particolare formula che hanno trovato i due club.