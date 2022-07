Arthur alsi preannuncia comunque estremamente complicato, perché come è raccontato su Calciomercato.com nel pomeriggio la situazione economica che riguardaè complicata: sul bilancio della Juve pesa ancora per 45 milioni di euro, il suo ingaggio è di 5,5-6 milioni fissi con bonus quasi automatici che portano la cifra a 8 milioni netti a stagione. Troppi per le casse del Valencia.