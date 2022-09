Ovviamente si può essere d’accordo o meno, ma una cosa è certa: questo video era proprio quotato 1.10 alla Snai pic.twitter.com/3PhVxPQiZw — kino (@LKinoshi) September 1, 2022

al? Anche Leleha qualcosa da dire in merito. "La notizia è che Arthur è talmente scarso che è andato al Liverpool. Quindi, dopo avergli dato dello scarso, diamolo anche a... Povero calcio...", le sue parole sul suo profilo Instagram in merito all'addio del brasiliano alla, che hanno subito scatenato le ironie dei tifosi come nel post qui sotto.