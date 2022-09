Ai microfoni della Bobo TV Leleha detto la sua sul trasferimento dial. Ecco il suo pensiero: "Non è possibile aver presentato come scarso un giocatore preso dal Gremio e messo titolare nel miglior Barcellona recente. Lalo ha preso da lì e lo consegna a una delle tre squadre migliori al mondo. È offensivo aver parlato di Arthur come un ragazzo scarso, che non può giocare nella Juve, che è colpa di chi lo prende. C'è da fare il mea culpa per l'ennesima sfida andata male, e le colpe vanno condivise. Tra i colpevoli c'è anche il giocatore, ma è l'ultimo, il penultimo di una lunga serie". E ancora: ", facciamo passare per scarsi giocatori che vanno nella lega più forte al mondo. Ci vuole tanto ad ammettere che si è sbagliato?".