All'intervallo di Juventus-Bologna, chiuso dai bianconeri in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Arthur, il suo connazionale Danilo ha parlato a bordocampo ai microfoni di Dazn, accennando anche a un tema tattico del match e in generale della squadra allenata da Andrea Pirlo: "Questo dobbiamo fare, mettere intensità nella partita e mantenere una gran concentrazione per arrivare a chiudere la partita il prima possibile. Vogliamo giocare come chiede il mister, partendo col possesso palla dalla difesa facendoci pressare, sfruttando poi gli spazi che lasciano alle loro spalle"