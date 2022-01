7









E' inevitabile che le attenzioni e i pensieri di tutto l'ambiente bianconero siano dirottati esclusivamente al big match di domani sera contro il Milan. La posta in palio è infatti altissima e in caso di vittoria, la Juve ritornerebbe prepotentemente in corsa forse anche per qualcosa in più di un posto in Champions, dato che la distanza con i rossoneri si ridurrebbe a soli 4 punti.



Ma queste sono ore frenetiche anche per quel che riguarda le trattative di mercato e una in particolare si sta avviando verso la fumata bianca. Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, la Vecchia Signora avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'Arsenal per Arthur. Il centrocampista raggiungerà Londra con la formula del prestito a 18 mesi anzichè a 6.