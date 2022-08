è a un passo dal trasferimento al. Come riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, gli spagnoli sono al lavoro per liberare il posto da extracomunitario. Lalavora per limare gli ultimi dettagli con il club spagnolo.Una volta sbloccata l'uscita di Arthur, la Juventus potrà finalmente portare a Torino il centrocampista che richiede Massimiliano Allegri. L'identikit è chiaro e porta a Leandro Paredes: serve un centrocampista in quella posizione per il tecnico livornese, che conta di riavere Pogba per metà settembre.