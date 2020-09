Piano piano, s'impara. Prima del debutto ufficiale, Arthur Melo vuole possedere anche il dono della 'lingua'. Cioè dell'italiano. Il centrocampista brasiliano ha mostrato sui social le lezioni d'italiano che sta prendendo - rigorosamente online - da un insegnante privato. Una foto al computer e al prof d'eccezione, che lo sta aiutando in questi giorni in cui c'è da capire il mondo bianconero ma anche ciò che gli dice Andrea Pirlo. E allora, da dove si parte? Gnocchi, pizza, cuore, gnomo, ragazzo e una parola che fa rima con quest'ultima ma che non è esattamente la più "pulita". Sì, s'imparano anche parolacce. Ma tutto fa brodo e tutto fa integrazione. Arthur, bellissime intenzioni.