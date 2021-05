A JTV, ha parlato Arthur poco prima di Sassuolo-Juve.



DOPO IL MILAN - "E' stata una partita in cui sono successe tante cose brutte. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato, la gara con il Milan è da dimenticare. Proveremo a non faremo gli stessi errori".



SUL SASSUOLO - "Hanno molta qualità, davanti giocatori abili davanti e in mezzo molto forti. Sappiamo che si può fare qualcosa di buono in queste partite".



CONDIZIONI - "Come sto fisicamente? Molto bene".



A DAZN - "​Dobbiamo controllare la pressione, se siamo qui è per colpa nostra. Solo noi possiamo uscire da questo pessimo momento che stiamo passando. La pressione dev'essere una motivazione. Basta scuse, usciamo e giochiamo".