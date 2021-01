Così il centrocampista brasiliano Arthur ai microfoni di JTV nel prepartita di Juventus-Bologna: "Quella contro il Napoli in Supercoppa è stata una vittoria molto importante per noi, eccezionale, ci ha dato autostima. Dobbiamo tenere questo livello di concentrazione per le prossime partite. A partire dal Bologna, una squadra che abbiamo studiato molto in settimana: loro hanno grande qualità in attacco, con giocatori molto veloci che ci costringeranno a fare parecchia attenzione dietro. La Juve è un organico di grande livello, piena di giocatori con la giusta mentalità"