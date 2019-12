. L'ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, nonché numero 10 dei Gunners per diverse stagioni, è stato ufficializzato oggi a nuovo tecnico dei Gunners. E sono arrivate, tramite un messaggio su Instagram, le congratulazioni di Aaron, suo ex compagno di squadra all'Arsenal, oggi alla Juventus: "Grande scelta da parte dell'Arsenal.Buona fortuna amico mio, anche se di certo non ti servirà".