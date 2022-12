Il tecnico dell'Arsenal Arteta ha parlato della sfida di domani contro la Juve.'Non vediamo l’ora di ospitare la Juventus all’Emirates. Domani l’Arsenal sfiderà la Juve tra le mura amiche. I nostri tifosi sono stati magnifici in questa stagione. Hanno creato un legame così forte con la squadra e sarà fantastico riaccendere quello spirito prima che ricominci l’azione competitiva. La Juventus offrirà una forte opposizione, sarà un grande test per noi in vista della ripartenza'.