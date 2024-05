Dal Gala dei Globe Soccer Europe Awards sono arrivati alcuni commenti sull'ormai prossimo passaggio di Thiago Motta alla Juventus. Ai microfoni di Tuttosport, anche Mikel, allenatore dell'Arsenal ed ex compagno del futuro juventino al Barcellona: ​"Lo conosco dal 1999, giocavamo insieme da minorenni nel Barcellona B, lì è nata la nostra amicizia. Compagni di squadra e di reparto. Lui era davvero molto bravo, tecnico e fisico, faceva valere il fisico, piedi brasiliani più tattica e grinta italiana, un grande mix. Lui ha fatto un percorso fino alla prima squadra nel 2001, poi ancora sei anni vincendo una Champions League e vari trofei nazionali. DI Thiago allenatore della Juve posso dire solo bene. E' stato giusto fare il salto di qualità per passare in un grande club dopo una magnifica avventura al Bologna. E' sempre stato un 'chico' con tanto carattere e personalità, scegliendo la Juve ha dimostrato anche di avere gli attributi. La Juve con lui non resterà così indietro come nelle ultime tre stagioni".Un passaggio anche per: "Una persona intelligente, uno che sa il fatto suo". E Cesc: "Playmaker attento, elemento strategicamente importante. Non lo conosco bene come allenatore, ma se guardo ciò che ha fatto con il Bologna posso solo dirgli chapeau".