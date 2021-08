Dopo l'idea Allegri, l'Arsenal per il futuro sta pensando a un altro allenatore italiano, un altro ex juventino: si tratta di, rimasto fermo dopo lo scudetto con l'Inter. Futuro non tanto lontano in realtà, perché secondo la stampa inglese i dirigenti dei Gunners non sono contenti dei risultati di Arteta e stanno pensando all'esonero dell'ex centrocampista. Per sostituirlo gli occhi sono puntati ancora in Italia, ancora sulla storia della Juve: Conte nel mirino dell'Arsenal.