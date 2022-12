L'attaccanteWomen Vivianneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus Women. Queste le sue parole:"Sarebbe preoccupante non creare occasioni da gol. Le stiamo creando durante la partita ma questo l'abbiamo fatto da tutta la stagione. A inizio stagione stavamo segnando molto, è stata molto intensa perchè abbiamo una rosa limitata. Abbiamo vinto contro l'Everton e strappato un punto alla Juventus"."Lia Wiliamsson è tornata e abbiamo recuperato qualità che ci mancavano nelle ultime partite. Le giocatrici devono comunque rimane in forma e continuare a lavorare durante la pausa invernale. Dobbiamo muoverci meglio in campo"."C'è stata un'emergenza per quanto riguarda gli infortuni ma non è stato un problema solo dell'arsenal ma in generale del calcio femminile. Le giocatrici hanno iniziato ad alzare la voce in questo senso. Molte giocatrici hanno fatto europeo, coppa America e ora giochiamo tre partite a settimana. Il calcio femminile non è allo stesso livello del maschile. Dobbiamo proteggere le nostre giocatrici perchè i tifosi vengono per vedere Beth Mead e Lia Wiliamsson giocare"."Mi piace adattarmi alle giocatrici che mi trovo intorno. Se qualcuno vuole entrare in area mi devo posizionare di conseguenza. Come squadra abbiamo lavorato molto su come passare la palla. Siamo più pazienti e dobbiamo ancora migliorare in questo senso ma nelle ultime due o tre partite è già migliorato. Dobbiamo regolarci con le giocatrici"."Dopo gli impegni estivi mi sono presa una pausa perchè avevo la febbre, stavo male, dovevo recuperare le forze. Poi sono entrata in versione auto pilota. Ho perso la seconda sosta delle nazionali per via di un malessere, ho dovuto gestire il minutaggio"."Ferie? Sì è importante ma sono privilegiata ad essere qui, ho una certa esperienza. Altre giocatrici non se la sentono di fare queste richieste. I CT e gli allenatori di club devono avere maggiore consapevolezza in questo senso. Prendersi delle pause fornisce riscontri positivi come ho detto spesso. Non ci siamo mai fermate e bisogna staccare la spina. Spero che anche le mie colleghe si sentano a loro agio a far richieste del genere"."Loro quando tornano dagli infortuni offrono la qualità che ci è mancata nella loro assenza. In situazioni simili facciamo gruppo e rimaniamo coesi. Siamo felici quando le giocatrici tornano a disposizione e cerchiamo di continuare a farle sentire parte del gruppo. Quando La Rosa è completa la situazione è diversa"."In vacanza mi sono allenata. Quando ho avuto il covid ho usato il tempo per tornare in forma. Mi sento meglio in campo, più in partita. Le gare sono di nuovo relativamente semplici. Nelle prossime quattro partite spero di continuare a sentirmi così"."Come giocatrice vuoi partecipare ai Mondiali o ad altri tornei del calcio internazionale. Ci sono più soste nazionali in calendario. Ci sono state anche le Olimpiadi. Fifa, FifPro e Uefa dovrebbero iniziare a capire come gestire il calendario e non creare una situazione come il calcio maschile. Il femminile non dispone di rose così ampie. Le autorità dovrebbero iniziare ad ascoltarci prima di prendere decisioni basate su denaro, marketing o popolarità. Dobbiamo trovare soluzioni noi giocatrici con le associazioni"."Importante per la squadra tornare alla vittoria. Vogliamo qualificarci in champions. Non siamo stati gli unici ad avere problemi di infortuni e si vede nei risultati delle partite. Tutti vogliono in campo le migliori giocatrici. Il punto alla Juve in rimonta è stato molto importante e ci servirà domani. Dobbiamo cercare di battere la Juventus e prepararci al Lione"."Beerensteyn ha iniziato a giocare con me a tredici anni. Il suo impatto alla Juventus è stato molto importante, è tornata a godersi il calcio. Offre qualità e segna sia per il suo club che per la Nazionale"."Non sono stati convincenti come avrebbero potuto ma spero che l'Olanda vinca".