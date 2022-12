Il tecnico dell'Jonasha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus Women. Questele sue parole:"Offre molta qualità in campo, come si esprime con la palla, la visione di gioco. Gioca con tenacia in difesa, offre leadership e incoraggiamento alle compagne. Vuole vincere, è testarda. Queste caratteristiche la rendono di valore inmisurabile"."Quando abbiamo perso Lia e Rafa nel giro di pochi giorni sapevamo che fossero infortuni a lungo termine. La situazione nelle successive 6-8 settimane sarebbe stata difficile. In questo periodo la situazione è diventata più complessa. Sono rientrate loro e ho recuperato altre giocatrici. Atmosfera e situazione sono migliorate. Come abbiamo detto, le giocatrici sono tornate ma vanno reintegrate in squadra"."Ho parlato settimana scorsa del problema degli infortuni. La crescita del calcio femminile e l'aumento del numero di partite è aumentato. Credo che l'aumento sia stato troppo repentino per le giocatrici, più di quello che possono gestire. Questo è importante quando si parla di sviluppo del movimento: vogliamo giocare di più e ampliare il pubblico ma va gestito con lo sviluppo del talento. È un obbligo che le squadre e le nazionali devono prendere a carico. Dobbiamo avere rose più ampie per poter giocare più partite. Le giocatrici devono avere fondamenta su cui costruire la propria carriera"."Mi aspetto una partita competitiva. Giocare contro un'avversaria europea con cosi poco spazio tra le partite è interessante. Dobbiamo tenere in considerazione l'aspetto tattico perchè abbiamo imparato molto uno dall'altro. Speriamo di aver utilizzato il tempo a disposizione in maniera proficua"."L'Everton è stato utile perchè il modo in cui giocano richiede attenzione da parte nostra. Bisogna gestire le informazioni, ci sono similitudini con la Juventus che possono essere un vantaggio. Entrambi gli esterni d'attacco della Juventus sono ottime giocatrici, veloci in fase di transizione. Beerensteyn è una giocatrice di livello internazionale per ritmo e passo che tiene nella trequarti avversaria. L'abbiamo visto sia in nazionale che con il Bayern Monaco e questa è una delle minacce di domani"."Ha giocato sulla destra sabato e altre giocatrici si sono tenute sugli esterni. Questo può dare un'opzione in più contro la Juventus. Con il terzino da quella parte le cose cambiano. Abbiamo un modo di attaccare ad ali invertite e diverso quando i terzini giocano in posizione. Katie McCabe ha giocato bene come terzino sinistro, ha dimostrato ritmo e flessibilità. Si adatta facilmente e questo è quello che ci serve. Ogni squadra ha bisogno di giocatrici che riescono a dare prestazioni importanti in ampio spettro di ruoli".- "Abbiamo parlato brevemente a Torino io e Montemurro. Mi è sembrato come sempre simpatico e a modo. Non ho un rapporto con Joe più di quanto non lo abbia con altri colleghi. Ci siamo visti in Svezia durante una colazione ad un evento e abbiamo parlato per un'oretta. Mi ha parlato del lavoro svolto all'Arsenal, ha ottenuto molto con questo club. Le persone ne parlano molto bene. È stato un aiuto arrivare qua e trovare un gruppo ottimo di giocatrici e staff con cui ho potuto lavorare, si sono dimostrati all'altezza, abbiamo lavorato bene. Ho rispetto per Joe e gli auguro il meglio ma non domani".